إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بدوردريخت الهولندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الهولندية، الإثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدينة دوردريخت، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الواقعة ولم يتضح إن كانت قد أسفرت عن وفيات.

وأعلنت محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن إطلاق النار وقع في منزل وأن خدمات الطوارئ موجودة الآن في موقع الأحداث.

وقال فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت على تويتر إنه "حادث إطلاق نار خطير للغاية" وقع وأنه متجه إلى مكان الحادث.