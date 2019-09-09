"الطاقة الذرية" تطالب إيران برد "سريع" على أسئلتها

كورنيل فيروتا المدير العام بالنيابة لوكالة الطاقة الذرية- أ.ف.ب

دعا كورنيل فيروتا، المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إيران، إلى الرد سريعاً على أسئلة منظمته المتعلقة ببرنامجها النووي، في وقت تتخذ فيه طهران خطوات لخفض التزامها ببنود الاتفاق النووي.



وقال فيروتا في خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة، إنه خلال اجتماعاته أكد "ضرورة أن ترد إيران فوراً على أسئلة الوكالة المتعلقة بإكمال إعلاناتها عن ضوابط السلامة"، مضيفاً أن "الوقت في غاية الأهمية".

وفي وقت سابق الإثنين، أكدت الوكالة أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة نحو تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

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وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إن إيران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع "إي- آر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي آر-5" و30 جهازاً آخر من نوع "إي آر-6" وثلاثة نماذج من "إي آر-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

وذكرت الوكالة أن جميع أجهزة الطرد المركزي "تم إعدادها لاختبار سادس فلوريد اليورانيوم رغم أنه لم يتم اختبار أي منها يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول 2019".

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، فيجب على الأولى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأقل تطوراً من نوع "إي آر-1".