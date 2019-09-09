محمد بن زايد ورئيس إريتريا يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات الملسحة الإماراتية، الإثنين مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي علاقات الصداقة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسياس أفورقي، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

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