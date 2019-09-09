انت الان تتابع نتنياهو: إيران لديها موقع سري آخر لتطوير الأسلحة النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن طهران تطور أسلحة نووية في موقع سري في آباده بإيران.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.
وقال نتنياهو "أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.
وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من كشف رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار لليورانيوم في موقع آخر ولم تفسرها إيران بعد.
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