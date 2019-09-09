الان تتابع “الوزراء” يوضح الحالة الصحية لأمير الكويت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة أمير البلاد الشيخ الصباح الأحمد الصحية، بعد دخول أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.
جاء ذلك في بيان اليوم الاثنين، خلال اجتماعه الأسبوعي، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح أمس، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية.
وأوضح الديوان الأميري أنه نتيجة لذلك تم تأجيل اللقاء المقرر للأمير الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا، داعيا الله أن یدیم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.
وكان من المقرر ان يلتقي أمير الكويت ترامب في البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر “الوزراء” يوضح الحالة الصحية لأمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.