مصر.. شكوى حقوقية للأمم المتحدة ضد إرهاب الإخوان

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

أعلن أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه سيتقدم بشكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 16 سبتمبر الجاري؛ للمطالبة بإدانة جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها في مصر “حسم” و”لواء الثورة”.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انطلقت فاعلياته، الإثنين، وتستمر لمدة 3 أسابيع برئاسة كولي سيك، سفير السنغال لدى الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لعام 2019، في إطار الاهتمام بملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

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وقال نصري إن شكوى المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف للمفوضية السامية بالأمم المتحدة ضد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان؛ لارتكابه عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، مشيراً إلى إرفاق جميع المستندات ومقاطع الفيديو اللازمة مع الشكوى التي تدين التنظيم وأذرعه سواء حسم أو لواء الثورة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 8 أغسطس الماضي، وقوف عناصر من حركة حسم وجماعة الإخوان وراء تفجير معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، الذي وقع مساء الأحد 5 أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 47 آخرين.

واستنكر نصري تجاهل منظمة هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية منذ عام 2013، إصدار أي بيانات تحمل إدانة أو استنكار لعمليات الإخوان الإرهابي، وتورطها في أحداث العنف بمصر.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة عدد من القضايا الحقوقية على رأسها التحريض المستمر لجماعات الإخوان الإرهابية على استخدام العنف لقتل المدنيين، ورجال إنفاذ القانون، من خلال القنوات الإعلامية التي تبث من تركيا.