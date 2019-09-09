الان تتابع وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس كوت ديفوار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365
استقبل الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما التقى، في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
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