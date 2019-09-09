ما هي آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

أمير الكويت

كتب متابعات_الخليج 365

أعرب مجلس الوزراء الكویتي، الیوم عن ”عمیق الارتیاح“ لحالة أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد دخوله أحد المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة.



جاء ذلك في البیان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر السیف برئاسة الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح.

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وأوضح البیان أن رئیس مجلس الوزراء أحاط المجلس علمًا بدخول أمیر البلاد أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، داعيًا له بالصحة والعافیة.

وفي سياق متصل، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع أمير الكويت؛ للاطمئنان على صحته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فإنّ ”خادم الحرمين الشريفين اطمأن خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة“.

وذكرت الوكالة أنّ أمير الكويت أعرب عن ”بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية“.