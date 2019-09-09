قرار مفاجئ لوزارة الحج والعمرة السعودية 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح

كتب الخليج 365 - متابعات

كشف "محمد صالح بنتن" وزير الحج والعمرة السعودي، عن إصدار قرار جديد يشمل إعادة هيكلة منظومة تأشيرات الحج والزيارة، ويهدف القرار إلى إلغاء رسوم تكرار العمرة والمقدر بـ 2000 ريال سعودي، وقال "بنتن" في تصريحات صحفية، إن القرار جاء ضمن الجهود الرامية لتحقيق أحد أبرز أهداف رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر، موجهًا الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة هذا القرار.

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وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد المعتمرين سنويا إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030، بحسب تصريحات سابقة لعبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة.

ووصلت الأسبوع الماضي أول رحلة للمعتمرين في العام الهجري الجديد إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة، إن أول رحلة للمعتمرين، وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من ماليزيا، أمس الأحد، مشيرة إلى أن ذلك في أول يوم لموسم عمرة 1441، الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة استراتيجيتها حياله لهذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة، الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى قول وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحيم وزّان: "الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني"، بينما هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات.