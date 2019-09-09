شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتّهم إيران بتدمير «موقع نووي» سرّي كشفته إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة) اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بامتلاك موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية إيرانية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني دمر الموقع لاحقًا. وقال نتانياهو في كلمة متلفزة مساء اليوم (الإثنين) إن «الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب طهران) وأن إيران دمرته في يوليو الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته».

اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بامتلاك موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية إيرانية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني دمر الموقع لاحقًا. وقال نتانياهو في كلمة متلفزة مساء اليوم (الإثنين) إن «الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب طهران) وأن إيران دمرته في يوليو الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته».

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