شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس العموم البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، اليوم (الإثنين)، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم. وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب في وقت لاحق اليوم لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، اليوم (الإثنين)، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم. وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب في وقت لاحق اليوم لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس مجلس العموم البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.