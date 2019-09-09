شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا توافق على تأجيل «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات اليوم (الإثنين).

منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات اليوم (الإثنين).

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