15 جراحة طبية سعودية دقيقة في جزر القمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - موروني

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة، في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في موروني عاصمة جزر القمر، عمليات جراحية متنوعة.

وتنوعت العمليات ما بين الفتق الإربي والفتق السري، وعملية القيلة المائية، والخصية المهاجرة، والكيس المائي، واستئصال الزائدة الدودية، واستئصال ورم في الخصية لطفل في عمر 14 عاما.

وتأتي الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية للمركز، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في عديد من البلدان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين.

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حصاد الحملة الطبية التطوعية

15 عملية جراحية

6 للأطفال

9 للكبار

60 مريضا تم الكشف عليهم