أبوالغيط: الجامعة العربية ترفض التشكيك في الأونروا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط أمس «بيير كرينبول» المفوض العام لوكالة الأونروا، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة، وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبوالغيط عبر لكرنيبول عن دعمه الكامل لمهمته، معربا عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.