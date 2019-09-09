وزيرة خارجية السودان: سنرتقي بعلاقتنا مع مصر إلى آفاق أرحب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهدت وزيرة الخارجية السودانية الجديدة أسماء عبدالله بالارتقاء بعلاقات بلادها مع مصر إلى آفاق أرحب، وعبرت عن تقدير الخرطوم لعمق وخصوصية العلاقات مع الشقيقة مصر، وأشادت بالأجواء الإيجابية التي يشهدها مسار التعاون والتضامن بين البلدين خلال المرحلة الجديدة من تاريخ السودان، مؤكدة تطلع الحكومة السودانية الجديدة إلى «الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب».

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من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس دعم مصر الكامل للسودان خلال المرحلة الانتقالية بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعود بالسودان لوضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير شكري مع نظيرته السودانية أسماء عبدالله في مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

وقال المتحدث إن شكري أشار إلى حرص ودعم القاهرة المستمر للخرطوم في هذا الشأن، وآخرها خطوة إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي أخيرا.