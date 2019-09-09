470 معتقلا فلسطينيا بينهم 50 طفلا في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 470 مواطنا فلسطينيا، بينهم 50 طفلا، و11 امرأة خلال شهر أغسطس المنصرم.

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وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين) في ورقة حقائق أصدرتها أمس أن سلطات الاحتلال اعتقلت 162 مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس وحدها.

وأشارت ورقة الحقائق إلى أن الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال يتعرضن للعديد من الانتهاكات والخروقات في المعاملة، منذ اعتقالهن وإدخالهن لمراكز التوقيف والتحقيق، وخلال عملية النقل إلى السجون، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية والمحاكمة وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة بحقهن، واحتجازهن بظروف اعتقالية صعبة.

وبلغ عدد الأسيرات القابعات في معتقلات الاحتلال حتى نهاية أغسطس المنصرم، 38 أسيرة، يقبعن في «سجن الدامون»، في قسم يحتوي على 13 غرفة، وفي كل غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني أسيرات.