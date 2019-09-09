سانفورد يدخل سباق الرئاسة مع ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
أعلن الحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مارك سانفورد، أنه سينافس الرئيس دونالد ترمب، حيث سيسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
وقال سانفورد، المعروف بإقامة علاقة خارج نطاق الزواج أثناء عمله حاكما للولاية، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز «إنه ينوي خوض الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ أوائل العام المقبل، ضد الرئيس ترمب، وأوضح أنه يعتزم خوض الانتخابات لأن الحزب الجمهوري ضل طريقه، خاصة فيما يتعلق بمسائل الميزانية».
وكانت وزارة الخزانة توقعت أن يبلغ العجز في السنة المالية الحالية ما يزيد قليلا على تريليون دولار.
وانتقد سانفورد ترمب لأنه «يبدو مرتاحا مع الديون» وبسبب رفع الرسوم الجمركية والإضرار بالثقافة السياسية في البلاد.
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