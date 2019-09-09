السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن أعلن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نزع 2956 لغما وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي المتمردة. وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان نشره موقع مسام «إن فرق المشروع الهندسية نزعت خلال الأسبوع نفسه 2544 ذخيرة غير منفجرة و53 عبوة ناسفة»، وتم نزع 350 لغما مضادا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2956 لغما نزعها «مسام» في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.