طائرات التحالف تدك مواقع الحوثي في الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقتي «السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

Advertisements

وكسرت القوات اليمنية المشتركة هجوما شنته الميليشيات الحوثية على مواقعها بالحديدة غرب اليمن أمس، بعد ساعات من انتهاء الجلسة السادسة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة وغياب الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، وعقد اللقاء في المياه المفتوحة قبالة الحديدة على ظهر سفينة أممية.

من جانب آخر، لقي نحو 55 حوثيا مصرعهم، وأصيب العشرات في المعارك خلال الثلاثة أيام الماضية، من بينهم 3 من أبرز قادة ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في ”معركة قطع النفس“ بجبهات شمال محافظة الضالع.

واستقبلت مشافي المدينتين العشرات من جثث القتلى والجرحى، وأكد المركز الإعلامي لمحور الضالع مصرع ثلاث قادة للميليشيا قتلوا في معارك شمال الضالع، هم المقدم محمد الحاذق «أبو ميكائيل»، العقيد عبدالفتاح السماوي، والعقيد محمد المزيجي «أبو مرتضى».

مشاهدات يمنية