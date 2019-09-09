ألمانيا تدعو للتعامل مع أزمة طهران بمسؤولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كل الأطراف بالوعي بالمسؤولية خلال التعامل مع أزمة الخلاف النووي مع إيران.

Advertisements

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس «يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الوعي بالمسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع منا فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع».

وعد ماس تقليص إيران التزاماتها في اتفاق فيينا إشارة خاطئة تماما، مطالبا طهران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي، موضحا في الوقت نفسه أنه بالإمكان التوصل إلى حل، وقال «لكن هذا الحل لن نتمكن - نحن الأوروبيين - من القيام به على نحو منفرد، بينما يزيد آخرون من المجازفة».

ويسعى الشركاء الأوروبيون في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى العثور على طريق لتجنب العقوبات الأمريكية خلال التعامل مع إيران.