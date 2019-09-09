تحرك عاجل من الأمن السعودي بعد الإعتداء على موظفة فندق «جازان»

الموجز

أدلت موظفة الاستقبال في أحد فنادق صبيا في جازان السعودية، بأول تعليقات لها بعد الاعتداء عليها من جانب أحد النزلاء وفقا لسبوتنيك الروسية .

وأكدت الموظفة لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنها تعيش حالة نفسية سيئة، نتيجة ما تعرضت له من ضرب وإهانة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في القضية.

وقالت إنها دونت تفاصيل الحادثة للجهات الأمنية، وهي الآن تقوم بكافة الإجراءات لإنصافها، مشيرة إلى أنها ومنذ الحادثة وهي مبتعدة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب مشاهدة المقطع المتداول الذي أصابها بالبكاء.

وأوضحت أن الحادثة وقعت "عندما دخل أحد المواطنين للفندق مساء الجمعة، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، إلا أنني رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أحتمل، ما دفعني لسكب كوب القهوة الباردة عليه، وعلى الفور قام بضربي".

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وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يصور لحظة اعتداء رجل على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا بالمملكة العربية السعودية.