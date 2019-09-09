أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "من يدعو الى التعاون مع جيش النظام السوري لضبط المعابر غير الشرعية يتجاهل ان التهريب يتمّ برعاية نظام الاسد".
ولفت إلى أن "التهريب يتم على قاعدة "حاميها حراميها"، اما نحن فنريد حماية حقيقية للحدود من خلال جيشنا الوطني القادر على ضبطها وإخضاع كل ما يجري للقانون"، قائلاً: "خيّطوا بغير هالمسلّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: التهريب عبر المعابر غير الشرعية يتم برعاية نظام الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.