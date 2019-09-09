الحواط: التهريب عبر المعابر غير الشرعية يتم برعاية نظام الأسد

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "من يدعو الى التعاون مع جيش ​النظام السوري​ لضبط المعابر غير الشرعية يتجاهل ان التهريب يتمّ برعاية نظام الاسد".

ولفت إلى أن "التهريب يتم على قاعدة "حاميها حراميها"، اما نحن فنريد حماية حقيقية للحدود من خلال جيشنا الوطني القادر على ضبطها وإخضاع كل ما يجري للقانون"، قائلاً: "خيّطوا بغير هالمسلّة".