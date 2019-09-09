الحريري بحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية بآخر المستجدات في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شنكر، ترافقه سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​. وتناول اللقاء آخر المستجدات في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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