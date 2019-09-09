التربية شكلت لجنة لتسجيل التلامذة الوافدين إلى المدارس الرسمية

شكل المدير العام للتربية ​فادي يرق​ لجنة لمتابعة تسجيل التلامذة في ​المدارس الرسمية​، نظراً إلى أن بعض الثانويات والمدارس الرسمية، ومنها مدارس بيروت وجبل لبنان، تشهد اقبالا لتسجيل التلامذة مطلع ​العام الدراسي​ ولا سيما القادمين من مدارس خاصة.

وستتشكل اللجنة بإشراف مدير التعليم الثانوي في ما يتعلق بالثانويات الرسمية، وبإشراف مدير التعليم الابتدائي ورئيس المنطقة التربوية المعنية في ما يتعلق برياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي.

وتتألف اللجنة من رئيس قسم التعليم الثانوي، السيدة هويدا خليل عضوا، رئيس قسم التعليم الابتدائي، الانسة لينا مراد عضوا، رئيس قسم التعليم الابتدائي، الانسة فداء ابو شقرا عضوا، ئيس قسم الديوان الانسة اكرام شيا، عضوا.

وتتولى اللجنة المتابعة المباشرة لتسجيل التلامذة والسعي لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر في المنطقتين التربويتين جبل لبنان وبيروت وتقديم الاقتراحات الملائمة لتأمين هذا الحق لجميع التلامذة، اضافة إلى تلقي المراجعات على الرقمين 772101/01 و 772563/01.

ويتولى رؤساء دوائر المناطق التربوية في الشمال والجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل والبقاع المتابعة المباشرة لتسجيل التلامذة والسعي لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بإشراف رؤساء المناطق التربوية المعنية الذين يرفعون الاقتراحات الملائمة في هذا الشأن".