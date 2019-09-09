شدياق بحثت مع كاسبرسكي في الأمن السيبراني والتحول الرقمي

عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق اجتماعا مع مؤسس والمدير التنفيذي لشركة Kaspersky الروسية يوجين كاسبرسكي.
وجرى البحث في سبل دعم وزارة التنمية الإدارية والادارات اللبنانية في مجال الأمن السيبراني، خصوصا لناحية ربطها بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطط المكننة في الادارات العامة.
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