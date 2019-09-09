شدياق بحثت مع كاسبرسكي في الأمن السيبراني والتحول الرقمي

عقدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ اجتماعا مع مؤسس والمدير التنفيذي لشركة Kaspersky الروسية يوجين كاسبرسكي.

وجرى البحث في سبل دعم وزارة التنمية الإدارية والادارات اللبنانية في مجال ​الأمن​ السيبراني، خصوصا لناحية ربطها بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطط المكننة في ​الادارات العامة​.

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