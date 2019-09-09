حسن مراد: ارتفاع عدد الاصابات بالسرطان في بر الياس نكبة حقيقية

اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حين مراد، في حديث تلفزيوني، أن إرتفاع عدد الإصابات بالسرطان في منطقة ​برالياس​ نكبة حقيقية، مشدداً على ضرورة إنعقاد جلسة خاصة لمجلس الوزراء تتعلق ب​تلوث نهر الليطاني​.

وفي حين تحدث مراد عن عدة مصادر لتلوث الليطاني، أشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطة طويلة الامد وأخرى طويلة الامد.