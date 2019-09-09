حسن مراد: ارتفاع عدد الاصابات بالسرطان في بر الياس نكبة حقيقية

اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حين مراد، في حديث تلفزيوني، أن إرتفاع عدد الإصابات بالسرطان في منطقة برالياس نكبة حقيقية، مشدداً على ضرورة إنعقاد جلسة خاصة لمجلس الوزراء تتعلق بتلوث نهر الليطاني.
وفي حين تحدث مراد عن عدة مصادر لتلوث الليطاني، أشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطة طويلة الامد وأخرى طويلة الامد.
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