جمعية DSC تنظّم أكبر حملة للتبرع بالدم بذكرى عاشوراء غدا ببلدية حارة حريك

تنظّم جمعية العطاء بلا مقابل "DSC" أكبر حملة للتبرّع بالدم في ذكرى ​عاشوراء​ تحت عنوان "وحدة الدم" وذلك في المركز الثقافي لبلديّة ​حارة حريك​، يوم الثلاثاء 10 أيلول، بين الساعة 11 صباحاً وحتّى الساعة 6 مساءً.

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