كنعان: لتكليف جهة دولية محايدة الدخول إلى القطاع العام وتحديد حاجاته

أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، "أنّنا نسعى لخفض ما بين 500 و800 مليار ليرة إضافيّة في موازنة عام 2020".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّنا نريد أيضًا أن نزيد الإيرادات، ويمكن القيام بذلك من خلال موضوع ​الكهرباء​، حيث كانت قد أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​ إنّها ستزيد الجباية. ويجب أيضًا أن نذهب إلى مواضيع متعلّقة بالإتصالات، بالإضافة إلى التصدي لمزاريب أُخرى كالتهرب الجمركي والضريبي".

وأكّد كنعان أنّ "في المرافق الشرعية، هناك تهرّب كبير"، مركّزًا على أنّ "المطلوب تكليف جهة دوليّة محايدة ذات مصداقية عالية، الدخول إلى ​القطاع العام​ وتحديد حاجاته"، لافتًا إلى "أنّني أطالب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بكلّ محبّة وروح تعاون، بالذهاب إلى النهاية بالمسح الشامل للإدارة، لأنّه وارد في الموازنة ومناقشات بعبدا".

وبيّن أنّ "​البنك الدولي​" جاهز لتقديم تمويل بـ100 مليون دولار للحكومة الإلكترونية".