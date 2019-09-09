اجتماع ضم بهية الحريري وضو والسعودي تناول شؤونا خدماتية في صيدا

انعقد في القصر البلدي لمدينة صيدا الاجتماع الدوري بين النائبة ​بهية الحريري​ ومحافظ الجنوب ​منصور ضو​ ورئيس البلدية ​محمد السعودي​ وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ​غسان شمس الدين​، في حضور منسق عام "تيار المستقبل" في الجنوب ​ناصر حمود​.

وتداول المجتمعون في عدد من المواضيع الحياتية والخدماتية في المدينة وتقدم سير العمل في بعض المشاريع التي تتابعها الحريري ورئيس البلدية مع الوزارات المعنية.

كما اطلعت الحريري الحضور على "التحضيرات لمتابعة برنامج المنتديات التي تشهدها المدينة من اجل اطلاق حوار مع مختلف القطاعات حول قضايا المدينة وايجاد الحلول لها خلال الفترة المقبلة".

وجرى التطرق لسبل مواكبة بدء العام الدارسي في مدارس وجامعات المدينة.

