أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ "اننا نشارك في "world energy congress" وهو أهم ​مؤتمر​ بعالم الطاقة"، مشيرةً الى أن "هناك اكثر من 70 وزير و150 بلد"، مشيراً الى أنه "تم إختيار ​بيروت​ لاستضافة المؤتمر المقبل".

وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت بستاني "أننا التقينا بوزارء كثر وسنراهم عندنا قريبا في بيروت في الـ"energie forum" بأيلول، والتقينا بأههم الشركات الذين أكدوا حضورهم بالمناقصات".

ولفتت الى أن "الاهم حاليا أنه سيتم اطلاق دفاتر الشروط المتعلقة بمناقصات ​الكهرباء​ قريبا جدا جدا، اي قبل آخر الشهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: سيتم اطلاق دفاتر الشروط المتعلقة بمناقصات الكهرباء قبل آخر الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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