أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن ​شعبة المعلومات​ ضبطت نحو ٣ أطنان من ​المخدرات​، كانت مخبّأة في باخرة تجارية راسية في ​الضبية​ وذلك قبل ساعات من انطلاقها الى الخارج. وأوقفت الشعبة أفراد شبكة التهريب وعددهم ٧.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: ضبط نحو ٣ أطنان من المخدرات كانت مخبأة بباخرة راسية بالضبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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