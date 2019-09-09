بيسكوف: تغيير الفالح لن يؤثر على الإرادة المشتركة لموسكو والرياض للتعاون متبادل المنفعة

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مسألة مغادرة وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قائلا "إن تغيير الوزير لن يؤثر على إرادة موسكو والرياض للتعاون متبادل المنفعة".
ولفت إلى أنه "من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير فردي على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض بشأن استمرار وتطوير الشراكات متعددة الجوانب والعلاقات متبادلة المنفعة"، مشيراً إلى أنه "سوف تستمر هذه العلاقات، بما في ذلك في مجال التعاون في أسواق الطاقة الدولية".
وذكر أنه "تتم حاليا التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية ووسنبلغكم بهذه الزيارة لاحقا ونأمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة".
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