"غرينبيس" دعت ألمانيا لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

دعت منظمة السلام الأخضر الدولية (​غرينبيس​)، ​الحكومة الألمانية​ إلى "تمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية".

وقدّم نشطاء المنظمة التماسًا حمل توقيعات أكثر من 10 آلاف شخص، إلى الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ​برلين​، للمطالبة بتمديد الحظر، الّذي ينتهي نهاية أيلول الحالي.

يُذكر أنّ العام الماضي، فرضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة ​أنجيلا ميركل​، قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى ​السعودية​ بسبب دورها في الحرب باليمن. وفي 21 تشرين الأول الماضي، لفتت ميركل إلى أنّ "بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحافي الراحل ​جمال خاشقجي​".

وسبق أن مدّدت الحكومة الألمانية قرار الحظر لغاية 31 آذار الماضي.