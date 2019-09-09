"غرينبيس" دعت ألمانيا لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

دعت منظمة السلام الأخضر الدولية (غرينبيس)، الحكومة الألمانية إلى "تمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية".
وقدّم نشطاء المنظمة التماسًا حمل توقيعات أكثر من 10 آلاف شخص، إلى الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في برلين، للمطالبة بتمديد الحظر، الّذي ينتهي نهاية أيلول الحالي.
يُذكر أنّ العام الماضي، فرضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب دورها في الحرب باليمن. وفي 21 تشرين الأول الماضي، لفتت ميركل إلى أنّ "بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحافي الراحل جمال خاشقجي".
وسبق أن مدّدت الحكومة الألمانية قرار الحظر لغاية 31 آذار الماضي.
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