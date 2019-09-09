الأسد: القوى المنتجة في العالم ليست شريكة في صنع القرار بفعل القوى التي تتحكم بالعالم

أكد الرئيس السوري ​بشار الأسد​ خلال لقائه وفدا من المشاركين في الملتقى النقابي ​العمال​ي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب ​سوريا​ المنعقد في دمشق ان "القوى المنتجة في ​العالم​ وعلى الرغم من أنها هي الشريحة الأكبر إلا أنها ليست شريكة في صنع القرار أو حتى في الأرباح وذلك كله بفعل القوى المالية الكبرى التي تريد أن تتحكم بالعالم لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب شريحة العمال التي تعبر عن المصالح الحقيقية للشعوب".

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