أعرب القائم بأعمال ​السفارة السورية​ في عمان، شفيق ديوب، عن استعداد دمشق لإعادة العلاقات بين ​الأردن​ و​سوريا​ مثلما كانت سنة 2011، موضحاً أن "​الاردن​ حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن على جميع الصعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال سوريا بالأردن يؤكد استعداد بلاده لإعادة العلاقات مع عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.