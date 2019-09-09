بوغدانوف: يجب إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية هذا الشهر

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​، نائب وزير الخارجية، ​ميخائيل بوغدانوف​ أن "إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجب أن يكون في أيلول الحالي"، مشيراً إلى أن "​موسكو​ أجرت اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والتركي، وكانت هذه المسألة من بين المواضيع التي تم بحثها".

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