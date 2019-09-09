غوتيريس دعا 8 دول إلى المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، 8 دول إلى "الإسراع بالتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كي تدخل حيّز التنفيذ".

ولفت في اجتماع مفتوح ب​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية، إلى أنّ "المعاهدة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد (تحتاج توقيع ومصادقة جميع الدول عليها)"، موضحًا أنّه "تمّ إجراء أكثر من 2000 ​تجربة نووية​ على مدار العقود السبعة الماضية، ممّا أدّى إلى خسائر فادحة".

ووقّعت 183 دولة على المعاهدة، بينما صادقت عليها 164 دولة أخرى، وامتنعت ثماني دول عن التوقيع، وهي: ​الولايات المتحدة الأميركية​، ​الصين​، ​إسرائيل​، ​إيران​، ​كوريا الشمالية​، مصر، ​الهند​ وباكستان.