دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 8 دول إلى "الإسراع بالتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كي تدخل حيّز التنفيذ".
ولفت في اجتماع مفتوح بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية، إلى أنّ "المعاهدة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد (تحتاج توقيع ومصادقة جميع الدول عليها)"، موضحًا أنّه "تمّ إجراء أكثر من 2000 تجربة نووية على مدار العقود السبعة الماضية، ممّا أدّى إلى خسائر فادحة".
ووقّعت 183 دولة على المعاهدة، بينما صادقت عليها 164 دولة أخرى، وامتنعت ثماني دول عن التوقيع، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، الصين، إسرائيل، إيران، كوريا الشمالية، مصر، الهند وباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس دعا 8 دول إلى المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.