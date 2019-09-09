المفوضة الأممية تدعو الهند لاحترام حقوق الإنسان في كشمير

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه عن "قلقها من ممارسات السلطات الهندية في إقليم جامو وكشمير خلال الأيام الأخيرة"، مشيرةً إلى "إنها ستواصل دعواتها إلى حكومتي الهند وباكستان، لاحترام ومراعاة حقوق الانسان".
وذكرت "أنها ناشدت الهند على وجه الخصوص، لتخفيف العزلة أو حظر التجوال، من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الموقوفين".
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