المفوضة الأممية تدعو الهند لاحترام حقوق الإنسان في كشمير

أعربت مفوضة ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان، ​ميشيل باشليه​ عن "قلقها من ممارسات السلطات ​الهند​ية في إقليم جامو و​كشمير​ خلال الأيام الأخيرة"، مشيرةً إلى "إنها ستواصل دعواتها إلى حكومتي الهند و​باكستان​، لاحترام ومراعاة ​حقوق الانسان​".

وذكرت "أنها ناشدت الهند على وجه الخصوص، لتخفيف العزلة أو حظر التجوال، من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الموقوفين".