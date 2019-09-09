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المفوضة الأممية تدعو الهند لاحترام حقوق الإنسان في كشمير

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أعربت مفوضة ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان، ​ميشيل باشليه​ عن "قلقها من ممارسات السلطات ​الهند​ية في إقليم جامو و​كشمير​ خلال الأيام الأخيرة"، مشيرةً إلى "إنها ستواصل دعواتها إلى حكومتي الهند و​باكستان​، لاحترام ومراعاة ​حقوق الانسان​".

وذكرت "أنها ناشدت الهند على وجه الخصوص، لتخفيف العزلة أو حظر التجوال، من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الموقوفين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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