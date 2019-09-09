وزير خارجية سلوفينيا: نرغب بعلاقات جيدة وودية مع ايران

اكد وزير خارجية ​سلوفينيا​ ميرو سرار "رغبة سلوفينيا الجادة في بناء علاقات جيدة وودية مع ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية كدولة نشطة وقوة اقليمية"، مرحبا برفع مستوى المشاورات السياسية بين البلدين. واعلن عن "دعم لرسم افاق مستقبلية للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية في سياق مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين"، مشيراً إلى أن "​وزارة الخارجية​ السلوفينية ستدعم ارسال وفد تجاري واقتصادي الى ايران للبحث في سبل وطاقات التعاون بين البلدين".

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