"منظمة الصحة العالمية": انتحار شخص كل 40 ثانية على مستوى العالم

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، في تقرير، أنّ "نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويًّا"، مبيّنةً أنّ "معدل الانتحار العالمي قد انخفض إلى حدٍّ ما بين العامين 2010 و2016، لكن عدد الوفيات ظلّ مستقرًّا بسبب تزايد عدد سكان العالم". وشدّدت على "ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنّب هذا النوع من المآسي".
من جهته، لفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، إلى أنّ "رغم التقدّم المحرز، فإنّ شخصًا واحدًا يموت كلّ 40 ثانية منتحرًا"، مؤكّدًا أنّ "كلّ وفاة هي مأساة للعائلة والأصدقاء والزملاء". وأوضح أنّ "أكثر طرق الانتحار شيوعًا هي التسمّم، التسمّم بالمبيدات، والأسلحة النارية"، مشيرًا إلى أنّ "معدلات الانتحار هي الأعلى في البلدان ذات الدخل المرتفع".
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