شويغو: قد يتم تطبيع الأوضاع في الخليج حال عدم اعتراض الناقلات الإيرانية

اعتبر وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​ في ​مؤتمر​ صحفي ضم وزراء الدفاع والخارجية ل​روسيا​ وفرنسا أن "الأوضاع في ​الخليج​ سيتم تطبيعها في حال عدم اعتراض الناقلات ال​إيران​ية في مختلف أنحاء ​العالم​ والامتناع عن التدخل في شؤون المنطقة"، مشيراً إلى أنه "تم تبادل الآراء حول قضية إيران والأوضاع في منطقة الخليج، التي قد يتم تطبيعها وفقا لتقديراتنا".

وأوضح شويغو أنه "في حال عدم التدخل واعتراض الناقلات الإيرانية في مختلف أنحاء العالم انتهاكا للقانون الدولي، لن تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في المنطقة".