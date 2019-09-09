سلطات نيجيريا ستعيد 600 من مواطنيها من جنوب إفريقيا إثر أحداث عنف ضد الأجانب

أعلن القنصل العام النيجيري في جوهانسبرغ، غودوين ادامو، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "​نيجيريا​ ستعيد نحو 600 من مواطنيها من ​جنوب إفريقيا​ هذا الأسبوع، بعد موجة عنف ضدّ الأجانب".

ولفت إلى أنّ "أوّل رحلة ستَنقل 320 نيجيريا، وستليها مباشرة رحلة أخرى".

وشهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي ثلاثة أيام من أعمال شغب ضدّ أجانب، خلّفت 12 قتيلًا على الأقل، قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء. ودُمّرت مئات المتاجر وتمّ حرق شاحنات يشتبه بأنّ سائقين أجانب كانوا يقودونها. وأوقفت السلطات أكثر من 420 شخصًا مشتبه بتورّطهم في أحداث العنف.