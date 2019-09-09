سلامة: حفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس

لفت المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​، ​غسان سلامة​ إلى أن "​اللواء​ المتقاعد ​خليفة حفتر​ يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط العاصمة ​طرابلس​"، مشيراً إلى أنه "منذ أسابيع، أصبحت المواقف أكثر واقعية، والقضية ليست جغرافية فقط، فحفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس".

وأوضح أن "حفتر يريد ضمانات من القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب تعيينات في مناصب مهمة ب​الدولة​"، مشيراً إلى أنه "في المقابل، هناك جهات مستعدة للتفاوض مع حفتر مع شرط انسحاب قواته"، مضيفاً "لكن جهات أخرى لا ترغب في التفاوض معه، كونهم يعتبرون حفتر فقد الشرعية في أن يكون صاحب مصلحة في ليبيا بعد انتهاء الصراع".