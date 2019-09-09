نكسة قوية للحزب الحاكم في انتخابات موسكو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بوتن خلال الإدلاء بصوته

وكشف فرز 99 بالمائة من الأصوات أن 20 مرشحًا، يدعمهم نافالني، حصلوا على مقاعد في المجلس المكون من 45 عضوًا.

وجذبت انتخابات مجلس بلدية موسكو انتباه البلاد بعد استبعاد عشرات المرشحين المستقلين من الاقتراع، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة هذا الصيف.

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وبعد منع المرشحين، دعا نافالني مؤيديه للتصويت لصالح قائمة المرشحين، الذين لا ينتمون إلى حزب روسيا الموحدة الحاكم.