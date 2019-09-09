اخبار العالم

نكسة قوية للحزب الحاكم في انتخابات موسكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بوتن خلال الإدلاء بصوته أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس بلدية موسكو فوز المرشحين المدعومين من زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بما يقرب من نصف الأصوات.

وكشف فرز 99 بالمائة من الأصوات أن 20 مرشحًا، يدعمهم نافالني، حصلوا على مقاعد في المجلس المكون من 45 عضوًا.

وجذبت انتخابات مجلس بلدية موسكو انتباه البلاد بعد استبعاد عشرات المرشحين المستقلين من الاقتراع، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة هذا الصيف.

أخبار ذات صلة

وبعد منع المرشحين، دعا نافالني مؤيديه للتصويت لصالح قائمة المرشحين، الذين لا ينتمون إلى حزب روسيا الموحدة الحاكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نكسة قوية للحزب الحاكم في انتخابات موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا