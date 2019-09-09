محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه في ١١ سبتمبر الجاري لمرحلة رياض الأطفال.
ووجهت المحافظ تعليماتها لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة استكمال أعمال الصيانة المطلوبة للمدارس التي لم يتم الانتهاء منها، وفقًا للتقرير الذى أعدته إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بعد المرور على جميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومدى استعدادها لاستقبال الطلاب.
وشددت الدكتورة منال عوض على الالتزام بتطبيق معايير السلامة والأمان والمرور المستمر، للتأكد من إتمام كافة الأعمال بالشكل المطلوب والعمل على تحقيق الانضباط وبذل أقصى الجهود لنجاح العملية التعليمية.
كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالارتقاء بمستوى النظافة العامة بمحيط المدارس وكذلك الشوارع المؤدية لها والانتهاء من تلك المهام في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ دمياط تشدد على الانتهاء من "صيانة المدارس" قبل بداية العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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