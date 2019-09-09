بالصور- حملة لتطوير وصيانة منطقة حمام موسى في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
شنت الأجهزة المعنية، اليوم الاثنين، حملة لصيانة وتنظيف موقع حمام موسى، والمنطقة المحيطة، به لتهيئة الموقع لاستقبال أهالي المدينة.
وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، أن الوحدة المحلية، تبذل أقصى جهد ممكن لتشغيل حمام موسى بشكل مؤقت، لحين طرحه بشكل قانوني بمعرفة وزارة الاستثمار لإحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة هذا المكان التاريخي والسياحي والديني.
وأوضح أنه يجرى تنظيف الموقع بشكل دوري وتحليل مياه الحمامات حرصًا علي حياة المواطنين بالتنسيق مع مديرية الصحة.
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