حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانتهاء من تنفيذ إزالة 15 مكمورة فحم مخالفة في حملة موسعة بقريتي الرياض والبساتين في مركز كفر البطيخ، على مساحة 1050 مترًا.

ودعت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، رؤساء المدن والقرى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكامير المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية بشكل حازم، حفاظًا على البيئة وصحة الأهالي.

ووجهت بضرورة توريد القمامة الخاصة بالمراكز والمدن بمصنع "أبو جريدة" بشكل يومي للوصول للنسب المرجوة.

وشددت المحافظ على رفع كافة الإشغالات من الطرق وتحصيل غرامات من المخالفين بما لا يخالف القانون، من خلال عمل حملات إزالة أسبوعية داخل مراكز ومدن المحافظة وتشمل تحصيل رسوم النظافة.