بالصور- محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير المستشفى المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي (ب)، من خلال المساهمة المجتمعية.
وكان المحافظ اعتمد مشروع تشغيل المستشفى، التي تم انشاؤها عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002، ولم تعمل سوى عام واحد كاستقبال وتوقفت بعدها عن العمل لمدة تجاوزت 15 سنة.
من جانبه أكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم انجاز 70% من أعمال التأهيل وأعمال التجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية.
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