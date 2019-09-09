نتينياهو يكتشف مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، أن بلاده تمكنت من اكتشاف مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي.

وأوضح نتانياهو أن أحد المواقع النووية يقع قرب مدينة آبادي في محافظة فارس وسط إيران، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم الكشف عن الموقع النووي في آبادي، في السجلات النووية التي سبق أن اكتشفتها إسرائيل العام الماضي.

وأفاد نتانياهو أن إيران "دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته"، واتهم طهران بعدم الكشف عن الموقع النووي من قبل.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت، الأحد، إن عينات أخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من موقع في طهران وصفه نتانياهو بأنه "مخزن نووي سري" أظهرت وجود آثار لليورانيوم.

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ولم تقدم إيران أي تفسير للأمر حتى الآن، الأمر الذي من المرجح أن مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.

وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط وردت

إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وكان نتانياهو، الذي يعارض الاتفاق بشدة، قد دعا في خطاب ألقاه قبل عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور قائلا إن به 15 كيلوغراما من المواد المشعة غير المعروفة والتي نُقلت من هناك منذ ذلك الحين.

وقبيل انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو 2018، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي على حصول تل أبيب على أرشيف البرنامج النووي الإيراني.

واستعرض ما قال إنها أدلة على خداع طهران والتفافها على الاتفاق لمتابعة برنامجها النووي العسكري السري، الذي تخفيه منذ سنوات عن المجتمع الدولي.