ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الخارجية الموريتاني ووزير الاقتصاد الماليزي

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، كلا من وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد الماليزي داتو سري محمد أزمين علي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد بحث - خلال لقائه مع وزير خارجية موريتانيا - سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تبادلا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الشيخ محمد بن زايد - خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الماليزي - تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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